Apple a finalement dévoilé son nouveau Mac mini, un ordinateur qui devient plus compact mais également bien plus puissant grâce à l'intégration de la dernière puce maison M4 et M4 Pro.

Les fuites étaient nombreuses autour du nouveau Mac Mini, elles se sont donc confirmées ce mardi.

Apple a donc dévoilé un nouvel appareil plus compact que les précédents encore, avec une enveloppe de seulement 12,7 cm de coté pour 5 cm de haut, contre 19,7 x 3,58 cm de haut pour la précédente génération. Un nouveau format qui implique un nouveau système de refroidissement inspiré du Mac Studio : de l'air frais est aspiré sous le châssis à l'avant de l'appareil avant d'être expulsé à l'arrière.

La grosse nouveauté outre le format réside dans l'intégration de la dernière génération de puces Apple Silicon M4, en version standard équipée de 10 coeurs CPU et 10 coeurs GPU pour le modèle d'entrée de gamme, et en version Pro avec 14 coeurs CPU (10 performants et 4 efficients) et 20 coeurs GPU.

Le Mac Mini M4 embarque également 16 Go de RAM unifiée, et l'on évoque 80% de performances en plus sur la partie applicative au niveau processeur et 120% sur la partie graphique.

Le Mac Mini M4 Pro pour sa part pourra embarque 64 Go de RAM et Apple évoque des performances 2,9 fois supérieures au Mac Mini M2 Pro.

La connectique change également, notamment au niveau de sa répartition : elle est distribuée à l'avant et à l'arrière et se compose de 3 Thunderbolt pour le M4 ( 3 Thunderbolt 5 pour la version M4 Pro, mais également des ports USB-C en USB 3.0, une prise Jack, un HDMI, et un Ethernet.

Le Mac Mini M4 sera proposé en précommandes à compter du 8 novembre au tarif de 699€ avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. La version Pro avec 24 Go de RAM et 512 Go de stockage sera proposée au tarif bien plus impressionnant de 1649€.