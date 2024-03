Il y a quelques jours, Apple lançait la commercialisation de son nouveau MacBook Air M3. Un nouvel ultraportable qui reprend les bases de son prédécesseur tout en mettant en avant la nouvelle puce Apple Silicon M3 plus puissante et économe.

Et si les précédents modèles avaient rapidement trouvé leur public, ce n'est pas franchement le cas de ce MacBook Air M3. La question ne se situe pas au niveau des performances, au demeurant excellentes pour un appareil aussi endurant que compact, mais surtout au niveau du prix et des configurations mémoires proposés.

Ainsi, la version 13" est facturée à partir de 1299€ contre 1599€ pour la version dotée d'un écran d'une diagonale de 15". Des prix qui se révèlent un peu élevés au regard du peu de mémoire embarqué.

Une configuration mémoire d'un autre âge

Car il faut compter avec seulement 8Go de RAM et 256 Go de stockage... Des chiffres qui nous renvoient à une époque assez lointaine. Un rapide comparatif des PC portables premier prix sur la toile permet de constater que la norme est résolument passée à 16 Go de RAM et au minimum 512 Go de stockage, si ce n'est 1 To, tout cela pour moins de 600€, avec la possibilité de faire évoluer ces deux aspects par la suite...

Avec seulement 256 Go de stockage, le MacBook Air M3 ne permettra pas de profiter de ses films, ou du moins, il va falloir bien les sélectionner... Pas question non plus d'installer des jeux trop gourmands, ou même certaines applications de productivité en trop grand nombre... Bref, à 1300€ minimum, l'ultrabook d'Apple est tout simplement mal positionné.

Apple propose de passer de 8 à 16 Go de RAM, mais il faut compter 230€ l'opération.

Pas étonnant dans ces conditions que la réponse du public face au nouveau MacBook Air M3 reste frileuse. La stratégie d'Apple pourrait être quelque peu perverse : limiter l'attrait du MacBook Air M3 pour mettre un peu plus en valeur des MacBook Pro, quitte à renvoyer une partie des acheteurs vers des PC Windows.