Apple est sur le point d'adopter une technologie qui n'a rien de véritablement novateur en soi et qui pourrait pourtant révolutionner les usages des millions de propriétaires de MacBook dans le monde.

Il s'agit tout simplement pour Apple d'intégrer une connectivité 4G/5G au sein de ses PC portables, comme cela se fait déjà depuis des années sur nombre de PC portables et Chromebooks.

Une connexion mobile directement dans les MacBook

Car jusque là, pour se connecter à Internet depuis un MacBook, il faut compter sur l'Ethernet, le Wi-Fi ou le partage de connexion avec son smartphone. C'est d'ailleurs sur ce dernier qu'Apple a largement misé ces dernières années en mettant en avant son iPhone et la convergence des applications et services entre macOS et iOS.

Apple travaille ainsi à intégrer un modem 5G dans ses puces M, ce qui permettrait de proposer aux utilisateurs de MacBook de se connecter directement à Internet, vraisemblablement depuis une e-SIM.

Selon Mark Gurman, la puce en question pourrait être prête en 2026, mais l'intégration ne devrait pas se faire avant 2028.

Apple accuse un retard considérable sur ce terrain alors même que Steve Jobs évoquait l'idée d'une puce 3G dans les MacBook dès 2008 avant que la technologie ne soit abandonnée au profit de MacBook de plus en plus fins ne proposant pas assez de place pour intégrer à la fois des ports SIM et un jeu de puce Modem. Néanmoins, le manque a rapidement été comblé par le partage de connexion depuis un smartphone dont tout le monde ou presque est désormais équipé.