L'année 2025 s'annonce calme pour le Mac, mais 2026 pourrait être celle de tous les changements. Des fuites concordantes des analystes Ming-Chi Kuo et Mark Gurman dessinent le portrait d'un MacBook Pro radicalement nouveau.

Fini les simples mises à jour de processeurs, Apple préparerait une refonte en profondeur de son ordinateur portable phare, avec des technologies attendues depuis des années et un virage stratégique surprenant.

Un écran enfin tactile et OLED ?

"Jamais" est un mot qu'Apple aime contredire. Après des années à rejeter l'idée, la firme semble prête à céder : le MacBook Pro M6 serait le premier Mac doté d'un écran tactile. Cette décision, mûrie depuis 2022, serait inspirée par les usages des iPad Pro, qui se rapprochent de plus en plus de l'ordinateur.





Cette dalle tactile serait aussi OLED, abandonnant le Mini-LED actuel pour des contrastes infinis, une meilleure efficacité énergétique et un design potentiellement plus fin. La technologie "on-cell touch" intégrerait les capteurs directement à l'écran, sans surcouche. Ce changement pourrait également signer la fin de l'encoche, remplacée par un poinçon plus discret, à l'image des évolutions de l'iPhone.

Un design affiné et une connectivité 5G ?

La cure d'amincissement initiée avec l'iPad Pro et l'iPhone Air toucherait aussi le MacBook Pro, dont le design affiné serait une priorité. Le châssis de 2021, plus épais pour réintégrer des ports, serait abandonné au profit d'une machine plus fine et légère. Le défi pour Apple sera de conserver la connectique appréciée des professionnels sans faire de compromis.





L'autre grande nouveauté serait l'arrivée de la 5G, une première sur un Mac. Grâce à un modem maison de seconde génération (nom de code C2), Apple offrirait enfin une connectivité cellulaire permanente à ses ordinateurs portables, comblant un retard important sur la concurrence et répondant à une demande forte des utilisateurs nomades.

Quelle puissance sous le capot avec la puce M6 ?

Cette refonte matérielle serait portée par la puce M6, qui marquerait un saut technologique majeur. Elle serait la première à être gravée en 2 nm par TSMC, promettant un gain significatif en performance et en efficacité énergétique. Des rumeurs évoquent une nouvelle architecture d'assemblage (WMCM) qui intégrerait CPU, GPU et RAM de manière encore plus étroite, décuplant la puissance de calcul.

C'est la puce qui pourrait enfin tenir la promesse d'une expérience de jeu fluide en 4K à 120 fps sur un ordinateur portable Apple.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand ce nouveau MacBook Pro sortira-t-il ?

Les rumeurs les plus fiables s'accordent sur une fenêtre de sortie entre la fin de l'année 2026 et le début de 2027. Une mise à jour plus mineure avec les puces M5 est attendue pour le début de l'année 2026, mais elle ne concernerait pas le design ni l'écran.

Le MacBook Air deviendra-t-il aussi tactile ?

C'est probable, mais pas tout de suite. Si le tactile est un succès sur le modèle Pro, Apple pourrait l'étendre au MacBook Air. Cependant, le coût des écrans OLED tactiles pourrait repousser cette évolution à 2029 pour le modèle grand public, afin de maintenir un prix accessible.

Qu'en est-il du MacBook "low-cost" ?

Une rumeur persistante évoque un MacBook plus abordable, positionné autour de 600-700$, potentiellement équipé d'une puce d'iPhone pour réduire les coûts. Il pourrait entrer en production fin 2025, mais sa première version ne serait pas tactile. Il viendrait concurrencer les Chromebooks sur le marché de l'éducation.