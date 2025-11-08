Qu'est-ce qu'un MacBook reconditionné ?

Ce terme désigne un ordinateur ayant déjà vécu une première vie. Son ancien propriétaire l'a alors confié à un professionnel, comme la société Certideal, par exemple, qui s'est chargé de le tester et de le remettre en état si nécessaire. Une fois remis sur le marché, un MacBook reconditionné Certideal garantit un parfait état de fonctionnement, semblable ou presque à celui d'un ordinateur neuf. Seul le tarif de vente permet de distinguer les deux appareils. Le premier est généralement vendu jusqu'à 40 % moins cher que le second.

De nombreuses vérifications effectuées

Le processus de reconditionnement des MacBook impose des contrôles stricts sur les principaux composants. Tout d'abord, l'autonomie de la batterie est analysée. Si sa capacité se situe en deçà d'une certaine valeur (au moins 80 % chez les revendeurs les plus sérieux), elle devra être remplacée. Dans un deuxième temps, le bon fonctionnement des périphériques est évalué. Sont ainsi testés le clavier, l'écran ou encore la connectivité (connexion wifi, Bluetooth, les ports USB et HDMI, etc.). L'ultime étape permet enfin de s'assurer qu'aucune donnée de l'ancien propriétaire ne subsiste sur le Macbook revendu, conformément aux spécifications de la norme RGPD et de la certification R2v3 (Responsible Recycling). Ce travail minutieux autorise les spécialistes du reconditionnement à proposer une garantie à leurs clients. Une telle offre témoigne d'une solide confiance envers la qualité de leurs produits.

Une véritable démarche écologique

Une étude de l'Agence de la transition écologique (Ademe) réalisée en collaboration avec l'Arcep (autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) indique que la fabrication d'un équipement numérique représente 80 % de son empreinte environnementale globale. Ce n'est donc pas son utilisation qui provoque le plus d'impacts écologiques néfastes. En faisant le choix d'un MacBook reconditionné, vous évitez la fabrication d'un nouvel appareil, préservant ainsi des matières souvent rares et très éloignées des sites de production. Vous participez dans le même temps à la diminution des déchets liés aux appareils électriques et électroniques. La quantité d'"e-déchets" produits chaque année à l'échelle mondiale atteint 62 millions de tonnes.