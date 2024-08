Hangar 13 s'est réservé les dernières minutes de l'Opening Night Live de la CamesCom pour faire l'annonce de Mafia : The Old Country.

Il s'agira du 4e volet de la saga Mafia IIIqui se focalisera sur les origines de la création du groupe et la formation de la mafia "dans les bas-fonds de la Sicile des années 1900".

Exit donc l'Amérique des années de guerre du Vietnam du 3e opus et retour aux sources même de l'une des organisations criminelles les plus connues et influentes au monde.

Le teaser proposé ne dévoile que très peu d'informations pour l'instant, ce qui laisse suggérer que le titre a encore besoin d'un peu de temps pour se présenter plus en largeur. D'ailleurs, Mafia The Old Country n'est pas prévu avant 2025 sur PS5, PC et Xbox Series.

Notons que le timing est on ne peut plus intéressant puisque le titre viendra se frotter à GTA VI, un autre jeu qui proposera un monde ouvert ancré dans l'univers du crime.