C'est une franchise qui a connu un énorme succès il y a quelques années, Mafia va prochainement remettre le couvert pour un quatrième opus dès l'année prochaine.

Mafia a souvent été comparé à Grand Theft Auto par le passé, les deux jeux empruntant à l'univers du crime dans des environnements ouverts assez vastes avec une grande liberté laissée aux joueurs.

Et un prochain épisode est prévu : Mafia the Old Country proposera aux joueurs de se plonger à nouveau dans l'organisation criminelle la plus connue à travers le monde, celui de la Mafia italienne des années 1900.

Le titre proposera ainsi de se rendre en Italie, dans un pays en partie détruit par la guerre, contexte qui laisse assez de place à une guerre de pouvoir entre l'état et des organisations criminelles qui prennent progressivement la main sur certaines activités économiques. Plusieurs familles mafieuses s'affrontent ainsi, et le jeu promet de grandes phases d'action entre fusillades, règlements de compte, assassinats, courses-poursuites, attentats...

Mafia the Old Country sortira dans le courant de l'été 2025.