Le Mahjong et le Solitaire sont deux jeux classiques qui ont traversé les générations et continuent de séduire les joueurs de tous âges. Grâce à leurs règles simples, mais avec une bonne dose de stratégie, ces jeux sont devenus des incontournables sur les plateformes en ligne. Mais saviez-vous qu'il existe de nombreuses variantes qui ajoutent des couches de complexité et de plaisir ?

Le Mahjong : un jeu de stratégie et de logique

Le Mahjong est un jeu d’origine chinoise qui consiste à associer des tuiles selon des règles spécifiques. Traditionnellement joué à quatre joueurs, il existe désormais une version solo très appréciée sur les plateformes en ligne. Le jeu se joue avec un ensemble de tuiles décorées de différents symboles, et le but est de faire correspondre des paires de tuiles jusqu’à ce qu’il n'en reste plus sur le plateau.

Les variantes du Mahjong :

Mahjong Connect : cette version propose une approche plus dynamique et rapide, où vous devez connecter des tuiles par paires en utilisant un chemin libre. Mahjong Dimensions : une variante en 3D qui rend le jeu plus complexe et visuellement attrayant, offrant un défi supplémentaire.

Le Solitaire : le jeu de cartes indémodable

Le Solitaire est un jeu de cartes emblématique dont l'objectif est de déplacer les cartes selon des règles précises jusqu’à ce qu’elles soient toutes rangées dans des piles ordonnées. Ce jeu est non seulement un excellent moyen de détendre l'esprit, mais il aide également à travailler la stratégie et la logique.

Les variantes du Solitaire :