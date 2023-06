Selon une enquête menée par le cabinet Berg Insight, un ménage disposant d'au moins un produit ou système connecté est ainsi considéré comme vivant dans une maison intelligente. Ainsi, en 2022, si l'on se base sur cette définition facilement réalisable, il y aurait environ 120 millions de maisons intelligentes en Europe et en Amérique du Nord. Cependant, il serait plus approprié de parler d'équipements connectés que de maison intelligente du futur.

L'Amérique du Nord arrive en tête avec un taux de pénétration du marché de 39,2%, soit environ 57,5 millions de maisons équipées, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente. Selon l'enquête, en 2027 environ 88,1 millions de foyers, représentant 58% des habitations de la région, seront "intelligents".

L'Europe à la traîne

En Europe, le marché des maisons intelligentes semble être en retard par rapport à l'Amérique du Nord, avec un total d'environ 63,1 millions fin 2022. Toutefois, l'enquête estime que leur nombre devrait atteindre environ 112,8 millions d'ici fin 2027, avec un taux de pénétration du marché d'environ 47%.

Les produits de maison intelligente les plus courants sont les thermostats intelligents, les ampoules connectées, les caméras de sécurité, les serrures de porte à verrou numérique, les prises intelligentes et les haut-parleurs (on peut d'ailleurs constater que le contenu a changé depuis 2015, du moins en France, cf. image ci-dessus). Ces produits sont vendus par des équipementiers historiques tels que Belkin, Chamberlain et Assa Abloy, ainsi que par de nouveaux entrants tels qu'Arlo, Netatmo et Wyze Labs.

Qui fournit ces services ?

Berg Insight indique que le marché des systèmes pour l'ensemble de la maison est desservi par des spécialistes de la domotique traditionnelle, des fournisseurs de sécurité domestique, des opérateurs de télécommunications et de solutions de bricolage.

Aux États-Unis, les systèmes de sécurité domestique interactifs sont devenus "une norme" pour les constructeurs de maisons intelligentes, avec des fournisseurs majeurs tels que ADT, Vivint, Comcast et Telus.

En Europe, nous sommes un peu plus classiques avec des systèmes plutôt traditionnels et basiques. Les principaux fournisseurs de matériel domotique sont eQ-3, Centrica, Verisure et Somfy.

Le marché de la maison intelligente continue de croître à mesure que de plus en plus de consommateurs réalisent que la valeur des produits et systèmes connectés est importante. Le développement de nouveaux articles et services, ainsi que les normes de connectivité qui facilitent la configuration et le contrôle des appareils de différents équipementiers, favorisent la croissance du milieu.