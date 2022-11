Des scientifiques de l'université du Maine ont récemment étudié un projet de construction écologique d'un foyer en un temps limité et uniquement avec des matériaux recyclables.

Le projet baptisé BioHome3D a misé sur un processus d'impression 3D pour la construction des murs. On a déjà vu des maisons être imprimées en 3D par le passé, mais généralement les processus utilisent un béton épais appliqué en couche successive.

Un toit et des murs 100% recyclables

Ici, le projet impliquait l'utilisation de matériaux naturels entièrement recyclables. Un des points clés était donc de trouver comment produire la matière principale de construction. Les chercheurs ont donc mis au point un mélange de fibres de bois et de résine biosourcée, un nouveau matériau qui offre une isolation naturelle et se veut résistant aux intempéries tout en étant recyclable à 100%

La maison produite a été imprimée en 4 modules séparés, réassemblés et montés en seulement quelques heures sur site, grâce à la précision d'impression. Le raccordement électrique n'a nécessité que 2 heures.

Au total, le foyer propose une surface au sol de 56 m² et pourrait répondre à des besoins toujours croissants d'habitation.

Les chercheurs rappellent que le ciment pèse pour 8% des émissions mondiales de CO2 dans le monde, et que cette matière n'est pas recyclable. Dans une ou deux générations, il sera possible de recycler la BioHome3D pour en installer une plus grande ou récupérer les sols à d'autres usages.