Le Pixel 9 Pro XL, smartphone le plus évolué de la gamme proposée par Google, est passé entre les mains expertes d'iFixit pour un démontage dans les règles

L'occasion de découvrir les coulisses de l'appareil qui se veut plus robuste, mais pas franchement plus facile à réparer que les précédentes versions.

iFixit a ainsi pu intégralement démonter le Pixel 9 Pro XL, l'occasion de dévoiler les entrailles du terminal dans une vidéo et de pointer les bons et les mauvais points constatés à l'occasion.

Premier bon point : Google a mis l'accent sur la qualité des matériaux avec un cadre métallique qui vient s'intercaler entre l'écran et la batterie pour offrir une meilleure résistance et une répartition des forces intelligente lors des chutes : si le smartphone tombe, il proposera un certain amorti qui devrait limiter les casses.

Mais ce choix coté robustesse entraine un revers sérieux : l'accès aux composants internes devient plus complexe. Même iFixit n'a pas pu échapper à la casse lors du démontage de l'écran.

La batterie, un des points essentiels de l'appareil, n'est quasiment pas démontable sans dommages. La colle utilisée rend son remplacement très complexe, et ce malgré la présence d'une languette qui donne l'illusion d'un élément pensé pour être facilement remplacé.

Reste que Google compense sur d'autres éléments qui se veulent accessibles et facilement démontables, comme le moteur haptique, le port USB-C, ou les caméras, à ceci près que pour les caméras, les 3 capteurs sont installés sur le même module : si un capteur est défectueux, il faudra changer toute la pièce.

Tout cela amène iFixit à attribuer la note de 5/10 au Pixel 9 Pro XL en termes de réparabilité. Une note pile dans la moyenne que l'on aimerait voir moins souvent sur les appareils les plus haut de gamme facturés au-delà des 1000€. En cas de panne ou de casse, cela implique des réparations souvent couteuses et des remplacements importants de pièce, pas franchement économiques ni écologiques... Et ne parlons pas de durabilité pour ces appareils qui deviennent finalement rapidement des zombies en sommeil.