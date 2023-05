L'information a été récemment relayée par le MIT dans la revue Technolgy Review : pour la première fois de l'histoire, des enfants nés d'une fécondation assistée par un robot ont vu le jour.

C'est la start-up espagnole Overture Life qui est à l'origine de cet exploit et avait déjà fait une démonstration de son robot en septembre dernier. La procédure ayant amené à la naissance de ces premiers enfants a été réalisée au New Hope Fertility Center, une clinique installée à New York spécialisée dans le domaine.

Le robot espagnol est associé à un microscope et dispose d'une aiguille qui permet d'injecter un spermatozoïde directement dans un ovule. La fécondation in vitro est une procédure délicate et dans ce cas précis, le robot d'Overture Like est contrôlé par une... manette de PlayStation 5. Le contrôleur de la console de jeu se veut particulièrement adapté à proposer un contrôle précis de l'aiguille. Une fois l'aiguille positionnée face à l'ovule, le robot se charge seul du reste de la procédure de fécondation.

La procédure a été répétée une douzaine de fois avant que les ovules fécondés ne soient implantés chez une femme. Deux bébés sont ainsi nés de cette FIV assistée par un robot.

Overture Life met en avant son robot pour plusieurs raisons : tout d'abord, il permettrait de limiter les couts des FIV qui sont d'en moyenne 20 000 dollars aux USA contre 4000 euros par tentative en France. Sachant qu'une PMA sur 5 aboutit à une naissance, les frais s'accumulent assez rapidement, y compris pour la France puisque seules 4 tentatives sont prises en charge parla Sécurité sociale.

Pour le moment, il n'y a pas de projet visant à automatiser la manipulation à 100% car elle se veut particulièrement complexe.