Fondée en 2021, ZIKE est une startup spécialisée dans le matériel électronique grand public, basée à Newark, dans le Delaware. Créée par des experts du secteur, ZIKE se concentre sur des accessoires informatiques et mobiles innovants.

La marque est certifiée pour de nombreux produits Apple, notamment MagSafe, iPhone, iPad, iPod et Apple Watch. Elle bénéficie de la certification Apple MFi et prend en charge la technologie Qi2 pour la recharge sans fil. En outre, ZIKE dispose des certifications internationales RoHS, CE et ISO, garantissant la conformité de ses produits aux normes de sécurité, de qualité et de respect de l’environnement.

Le stand ZIKE au CES 2025 de Las Vegas.

Aujourd'hui, découvrons la manette pour smartphone ZIKE Z331.

Conçue pour les séries iPhone 15 / 16, elle est également compatible avec la plupart des appareils Android, assurant une performance fluide sur toutes les plateformes. La manette permet également de jouer à des jeux Xbox, PlayStation et PC via des plateformes comme Steam Link, NVIDIA GeForce Now et Amazon Luna.

Avec son design compact et ergonomique, elle intègre des sticks analogiques de haute précision, des gâchettes réactives, des boutons mécaniques tactiles et une construction ultra-durable. Les joysticks à effet Hall avancés garantissent des mouvements précis, une grande durabilité et une résistance au drift pour un contrôle optimal.

Le moteur de vibration intégré procure un retour haptique immersif qui amplifie les sensations en jeu. Les gâchettes dynamiques permettent d’alterner entre une réponse linéaire pour plus de précision et une réponse rapide pour les actions instantanées, s’adaptant ainsi à tous les styles de jeu.

Grâce à son taux de rafraîchissement de 1000 Hz, la ZIKE Z331 offre une réactivité exceptionnelle pour une expérience de jeu fluide et sans latence.

Vous trouverez actuellement sur le site officiel la manette ZIKE Z331 en précommande au prix spécial de 47,48 € au lieu de 79,13 € avec le code NNZ331 soit 40 % de réduction.

La livraison est gratuite avec une possibilité de renvoi sous 30 jours.