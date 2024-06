Sur l'initiative de la DARPA, le laboratoire technologique de l'armée américaine, Northrop Grumman a développé une nouvelle génération de drones sous-marins, baptisée Manta Ray.

Le programme lancé en 2020 vise la création d'UUV, des véhicules sous-marins autonomes capables de participer à des missions de longue durée et sur de longues distances, sans aucune intervention humaine, ou somme toute limitée.

Northrop Grumman et PacMar Technologies ont ainsi validé les performances hydrodynamiques de leur dernier prototype après des tests en conditions réelles. Les différents modules de propulsion du drone ont été validés, et la validation des tests devrait permettre d'accélérer l'utilisation du drone dans des opérations réelles.

Le drone a été spécialement développé pour se mouvoir avec aisance dans l'eau, embarquer diverses charges utiles, et naviguer en toute discrétion. Il profite d'une propulsion à faible consommation et à empreinte limitée et peut à la fois être déployé dans des missions de combat comme des missions de recherche de sous-marins ennemis ou d'espionnage. Il devrait à ce titre être particulièrement déployé dans l'océan Pacifique dans des zones partagées avec la Chine.

Manta Ray est un drone diesel-électrique de 26 mètres de long et qui pèse 85 tonnes. Capable d'évoluer sous et sur la surface, il devrait permettre de mener à bien diverses missions sans engager la vie de marins humains.