Le développement de Marathon, l'extraction shooter très attendu de Bungie, ressemble à une montagne russe. Après un report indéfini en juin, une controverse de plagiat et des mois de silence, tous les yeux étaient tournés vers la maison mère.

Lors de l'appel aux résultats du deuxieme trimestre 2025, la CFO de Sony, Lin Tao, a mis les points sur les i : Sony reste "totalement dédié" au lancement du titre comme prévu.

Quelle est la fenêtre de sortie officielle de Marathon ?

La date butoir est maintenue : mars 2026. Lin Tao a confirmé que Sony s'attend à ce que le jeu soit lancé "au cours de l'année" fiscale, qui se termine fin mars 2026. C'est la ligne de l'entreprise.

Cette déclaration est la première confirmation majeure depuis le report indéfini annoncé en juin, justifié à l'époque par des retours "passionnés" de fans et la nécessité de revoir les systèmes de jeu.

Que sait-on des récents tests techniques ?

Le développement n'est pas à l'arrêt, loin de là. Lin Tao a révélé qu'un test technique majeur a eu lieu fin octobre (du 22 au 28), impliquant un panel impressionnant de 80 000 joueurs.



L'objectif était de tester deux KPI (indicateurs clés) essentiels : les sensations de jeu ("gameplay feel") et la rétention des joueurs. Bungie est actuellement "en train d'analyser les performances" de ce test et, selon les mots de Tao, "si nécessaire, nous ferons des corrections".

Pourquoi Sony met-il autant la pression sur Bungie ?

L'ambiance n'est pas au beau fixe chez le créateur de Destiny. Lors du même appel, Sony a lâché une bombe : les ventes et l'engagement sur Destiny 2 "n'ont pas atteint les attentes" espérées lors du rachat de Bungie en 2022.

Le résultat est brutal. Sony a dû enregistrer une dépréciation (perte de valeur) de 31,5 milliards de yens, soit environ 204 millions de dollars. Dans ce contexte, Sony a désespérément besoin que Marathon soit un succès pour justifier son investissement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le test technique d'octobre ?

Il s'agissait d'un test technique fermé, sur invitation (PS5, Xbox, Steam), qui a rassemblé 80 000 joueurs. Il visait à évaluer la performance technique, les sensations de jeu et la capacité du jeu à retenir l'intérêt des joueurs.

Le jeu a-t-il été repoussé ?

Oui, Marathon a été repoussé indéfiniment en juin 2024. La nouvelle confirmation de Sony (mars 2026) n'est pas une date de sortie précise, mais le maintien de l'objectif de le sortir avant la fin de l'année fiscale 2025.

Pourquoi Destiny 2 est-il mentionné ?

Parce que la sous-performance financière de Destiny 2 (l'autre jeu majeur de Bungie) met une pression accrue sur Sony et Bungie. Le succès de Marathon est devenu crucial pour rentabiliser le rachat du studio par Sony.