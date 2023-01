Après une année record en 2020 s'expliquant par les confinements liés à la crise du Coronavirus, le marché du jeu vidéo connait une période plus complexe. En 2021, on assistait ainsi à un recul des ventes, situation "normale" après une année 2020 largement dopée par le contexte sanitaire.

On s'attendait toutefois à voir le marché rebondir en Europe en 2022. Finalement, le marché continue de plonger, et ce malgré une offre particulièrement forte tant en quantité de titres qu'en qualité.

Un marché en baisse

Selon les chiffres communiqués par l'ISFE, la fédération européenne de l'industrie vidéoludique, on a vu s'écouler 159 millions de jeux consoles et PC en Europe. Cela représente un recul de 7,1% par rapport à 2021.

Malgré ces chiffres, on note que l'achat de nouveaux jeux (ceux sortis au cours de l'année) a augmenté de 16% ce qui prouve que la proposition des éditeurs et développeurs se montre pertinente auprès des joueurs.

Les nouveautés de 2022 séduisent malgré tout

FIFA, Call of Duty, Pokémon... 2022 a vu l'arrivée de nouveaux volets de licences fortes, mais également celle de nouvelles franchises au succès immédiat comme Elden Ring.

Parmi les ventes, le dématérialisé surpasse largement le physique avec 82,5 millions de ventes contre 76,6 millions, néanmoins on assiste là aussi à un recul de la tendance.

En Europe, c'est le Royaume-Uni qui consomme le plus de jeux vidéo et concernant les constructeurs de consoles, c'est toujours Nintendo qui domine le marché européen avec sa Switch devant la PS5 et la Xbox Series.

L'ISFE livre également un Top 10 des jeux vidéo les plus vendus en Europe sur 2022 :