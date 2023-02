Les fans de retro gaming et d'intelligence artificielle sont comblés avec MarioGPT, une IA spécialisée dans la production de niveaux inédits à destination de Super Mario.

Proposée par un groupe de développeurs, MarioGPT propose aux utilisateurs de décrire un niveau pour Super Mario afin de le reproduire avec précision. Le système fait écho à Super Mario Maker qui profitait déjà une large popularité, mais cette fois, il suffit d'écrire ce que l'on souhaite pour que l'IA génère un niveau complet, cohérent, et jouable.

Une IA pour produire des niveaux de jeux vidéo

MarioGPT se base sur les données de Super Mario Bros et Super Mario Bros : The Lost Levels qui ont servi de média d'entrainement pour l'algorithme. On peut ainsi donner des indications très précises pour obtenir un niveau complètement personnalisé, ou rester assez vague pour profiter d'une génération plus aléatoire du niveau.

L'utilisateur n'a qu'à indiquer s'il veut "beaucoup de tuyaux, peu d'ennemis, beaucoup de plateformes, une élévation basse ou haute, un niveau difficile..."

Pour accéder à l'IA et la prendre en main, rendez-vous ici.