En fin d'année dernière, Nintendo déployait la 3e vague des circuits additionnels dédiés à Mario Kart 8 Deluxe sur la console hybride Switch.

Rappelons que le pack de circuits additionnels se compose de 48 circuits (nouveaux et repris d'anciens titres) qui sont diffusés au fil de 6 vagues de 8 circuits. On ne connait pas la date de disponibilité des autres vagues, mais Nintendo précise que le déploiement sera complet d'ici la fin d'année 2023. Le pack est proposé à 24,99€ ou est intégré à l'abonnement Switch Online + Pack additionnel à 39,99€ par an.

Finalement, la vague 4 sera donc déployée dès le 9 mars 2023 sur la console portable de Nintendo. L'occasion de découvrir la coupe Fruit et la coupe Boomerang.

On pourra ainsi s'élancer sur 8 nouveaux circuits : Virée à Amsterdam, Bousculade à Bangkok, Poursuite à Singapour, Riverside Pars, Pic DK, Circuit Mario, Stade Waluigi et île de Yoshi qui est une exclusivité Switch.

Nintendo annonce également l'arrivée d'un nouveau personnage jouable : Birdo qui est la coéquipière de Yoshi.