Cela fait 4 ans que Nintendo a lancé un épisode entièrement pensé pour smartphones et tablettes de sa licence Mario Kart. Mario Kart Tour a ainsi connu de nombreux ajouts depuis cette date, avec de nombreuses options payantes et Nintendo a globalement confirmé qu'il était possible pour le groupe de séduire les joueurs sur d'autres plateformes tout en misant sur le modèle free-to-play.

Mario Kart Tour a ainsi vu apparaitre foule d'événements, de personnages, de bonus et de pistes... Mais après 4 années d'exploitation, Nintendo s'apprête à abandonner son jeu. Le groupe a annoncé se désengager progressivement du développement du titre, qui restera malgré tout accessible dans son intégralité et dans les mêmes conditions de gratuité que par le passé, mais plus aucun nouveau contenu n'y sera déployé.

Les joueurs ont reçu un message clair à ce sujet de la part de Nintendo : "plus aucun nouveau circuit, pilote, kart ou planeur ne sera ajouté au-delà du Battle Tour.". Mario Kart Tour aurait généré presque 250 millions de dollars de recettes, malgré les critiques quant à l'aspect pay to win du jeu : il était possible d'accéder à certains personnages et avantages en jeu moyennant paiement.

Reste à savoir si Nintendo compte proposer un nouveau titre mobile autour de la franchise Mario Kart.