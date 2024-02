Présenté comme une révolution et l'appareil par lequel la démocratisation arrivera enfin pour les technologies de réalité virtuelle, la réalité est bien plus modeste d'après les retours des premiers testeurs. Si le casque d'Apple ne manque pas de qualités, il est encore loin d'être parfait.

Pour Mark Zuckerberg, le casque d'Apple ne mérite pas toute la communication qui est faite autour. Dans sa vidéo, le patron de Meta (et donc par extension des casques Meta Quest) indique : "Je m'attendais à ce que le Quest soit le meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des gens puisqu'il coute quand même 7 fois moins cher, mais après avoir testé le Vision Pro, je ne pense pas que le Quest est juste un meilleur rapport qualité-prix, le Quest est aussi et simplement le meilleur produit, point."

Pour Zuckerberg, le Quest offre un meilleur rendu de réalité mixte et le Vision Pro n'apporte rien de ce que peut déjà proposer Meta dans ses casques. Toujours selon le PDG, le Quest 3 serait plus adapté pour se déplacer, jouer à des jeux, voir des amis, se sociabiliser et faire du sport, il est également moins lourd que le Vision Pro.

Le champ de vision du Vision Pro serait inférieur au Quest 3 avec des écrans moins lumineux, malgré la présence d'écran Micro-OLED 4K sur le casque d'Apple. En bref, l'avis de Mark Zuckerberg est assez tranché : le Vision Pro ne vaut rien comparé au Meta Quest 3.

Un avis qui frôle quand même la mauvaise foi puisque le patron prêche bien sûr en faveur de sa paroisse... Reste que le sentiment peut être légitime : pour 3500 dollars, l'écart technologique proposé par Apple comparé au Meta Quest 3 facturé 679€ n'est clairement pas justifié.