Pas étonnant de voir Mark Zuckerberg prendre la parole pour évoquer la fin des smartphones, quand on sait qu'il est à la tête de Meta, la firme qui tente de pousser les utilisateurs vers les lunettes connectées...

Selon ce dernier, si les smartphones sont voués à disparaitre, ils seront remplacés par les lunettes intelligentes. Rappelons que Meta met en avant ses casques Meta Quest depuis des années, mais également des lunettes plus simples en partenariat avec Ray-Ban.

Les géants de la tech multiplient les investissements dans le développement de ces lunettes intelligentes, persuadés que le marché est désormais mature, contrairement à l'époque des Google Glass qui ont connu un échec cuisant.

Dans une vidéo sur la chaine de Cleo Abram, Mark Zuckerberg présente ainsi son projet Orion, des lunettes qui se veulent discrètes et qui proposent une expérience plus immersive... Des appareils moins ostentatoires et plus discrets qui pourraient séduire nombre d'utilisateurs, au point de remplacer les smartphones dès 2030.

Pour que cela arrive, il faudra que ces lunettes offrent autant de fonctionnalités que les smartphones et qu'elles se démarquent par un usage plus simple et ergonomique.