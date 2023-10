Cela fait déjà quelques années que Meta tente d'imposer son Metavers, un univers virtuel qui doit, via les casques de réalité virtuelle, permettre de proposer différents environnements professionnels et facilités aux entreprises.

Le télétravail dopé par la crise Covid

Mark Zuckerberg prêche ainsi en faveur du télétravail, qui selon lui, devrait s'imposer aux entreprises dans les années qui viennent. Il faut dire que la crise sanitaire du Covid 19 a ouvert les yeux du monde sur ce statut un peu particulier, et que les salariés sont désormais de plus en plus attirés par cette façon de travailler à la maison.

Depuis la crise sanitaire, le télétravail s'est ainsi imposé chez certaines entreprises qui y étaient étrangères avant. Meta compte capitaliser là-dessus pour vendre à la fois ses services, mais aussi ses casques de réalité virtuelle.

Le projet Workrooms est ainsi mis en avant pour proposer des espaces de travail immersif. Depuis son domicile, on peut ainsi assister à des conférences virtuelles en rejoignant une pièce en 3D dans laquelle on retrouve les avatars de ses collègues. On peut y échanger par texte, voix, partager vidéos, tableaux... Ces espaces de coworking pourraient aider au travail d'équipe et permettre aux salariés peu habitués à travailler en autonomie de garder un certain contact. L'idée pour Meta est de rendre le télétravail plus chaleureux et attractif...

Meta sanctionne les employés qui ne reviennent pas au bureau

Un joli discours qui trouve toutefois un écho assez sombre au sein même de Meta, puisque certains employés en télétravail sont aujourd'hui menacés de licenciement.

Depuis ce mois d'aout, Meta a durci sa politique de retour au travail en présentiel. Après avoir largement adopté le télétravail pendant la crise COVID, Meta force ses employés à revenir au bureau. Désormais, il est imposé aux employés de travailler au moins 3 jours par semaine en présentiel sous peine d'être sanctionné ou même d'être licencié.

Interpellée sur cette décision, la direction de Meta explique que les "relations en personne aident à travailler plus efficacement". Drôle d'explication quand on tente de vendre le métavers comme une façon de travailler plus efficacement tout en restant à distance...