La popularité d'une marque ne se caractérise pas uniquement par son chiffre d'affaires : Business Financing a une approche bien différente pour juger de l'intérêt des clients pour une marque, et cible plus précisément les recherches en lignes.

Le site a ainsi récolté les données des résultats de recherche du service de Google sur l'année 2022 et classé, en fonction des pays, quelles étaient les marques les plus recherchées par les internautes.

Pas de grosse surprise en France

Le tout s'illustre par une carte du monde qui affiche chaque marque la plus recherchée sur Internet au fil de l'année. On peut ainsi constater qu'Amazon est leader en France sur l'année, alors que Netflix est le numéro 1 des marques les plus recherchées à travers le globe en s'installant à la 1re place dans 92 pays.

Chose assez étonnante, on retrouve le géant suédois du meuble en kit à la 3e position des marques les plus populaires (1er dans 14 pays). Amazon s'installe en seconde place en étant numéro 1 des recherches dans 42 pays.

Suivent eBay et Alibaba qui bouclent le Top 5. On note d'autres situations étonnantes comme Epic Games numéro 1 en Macédoine, Ukraine et Slovaquie, ou encore BMW au Turkménistan.

Au global, on note la domination de trois principales marques, mais pas forcément liées à la tech, IKEA faisant figure d'ovni au milieu du Top 5.