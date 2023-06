Avec une carte postale de Mars signée de son rover Curiosity présent sur la planète rouge depuis 2012, la Nasa vend du rêve. La scène du paysage martien est spectaculaire. Elle offre une vue magnifique et étonnante du terrain que l'astromobile laisse derrière lui, avec un éclairage à deux moments de la journée.

Pas de mystère, ladite carte postale est une interprétation artistique du paysage martien. Capturés le matin à 9h20 et l'après-midi à 15h40 heure locale sur Mars le 8 avril, deux panoramas en noir et blanc ont été combinés et des couleurs ont été ajoutées lors du post-traitement.

Les panoramas - mosaïques de cinq images - proviennent des caméras de navigation de Curiosity. Le bleu a été ajouté aux parties de la scène prises le matin, tandis que le jaune a été ajouté aux éléments de la scène de l'après-midi.

Une deuxième carte postale de Curiosity

Avec l'éclairage du Soleil venant de la gauche et de la droite, des ombres sombres sont produites.

Ingénieur du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, Doug Ellison souligne en outre que la profondeur des ombres est accentuée par le fait que les clichés ont été pris lors de la période hivernale sur Mars, avec moins de poussière en suspension.

La carte postale montre Curiosity qui explore les contreforts du mont Sharp situé au centre du cratère Gale et qui atteint environ 5 km de haut. Elle n'est pas la première du genre.

Une carte postale similaire - et interprétation artistique - avait été prise en novembre 2021 (ci-dessus).