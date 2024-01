Ingenuity, le petit hélicoptère envoyé sur Mars avec la sonde Perseverance a dépassé toutes les attentes de la NASA et ce à plusieurs niveaux. L'hélicoptère a été en mesure d'évoluer sur la planète malgré sa faible densité d'atmosphère.

Qui plus est, alors qu'il était attendu que l'hélicoptère ne réalise que quelques vols (5 initialement et dans la projection la plus optimiste), la mission comptabilise actuellement 72 vols autour du rover, permettant d'explorer avec plus de détails l'environnement proche du robot martien.

Néanmoins, depuis jeudi dernier, la NASA avait perdu tout contact avec l'hélicoptère. Mais après plusieurs jours d'un travail acharné, le Jet Propulsion Lab a annoncé avoir réussi à rétablir le contact.

Le JPL a ainsi ordonné à Perseverance "d'effectuer des sessions d'écoute de longue durée pour capter le signal d'Ingenuity." Désormais, l'équipe enquête sur les raisons qui ont amené à la perte de contact avec Ingenuity.

Avec son 72e vol, l'hélicoptère aura parcouru plus de 17 km sur Mars, et réussi à évoluer jusqu'à 24 mètres de hauteur.