L'objectif 2050 pour une mission habitée sur Mars se précise. Mais concrètement, comment va-t-on y aller ?

La future station cislunaire Gateway est la réponse. Elle servira d'avant-poste, de garage et de port d'attache. C'est de là que partira le futur "train spatial" imaginé par Thales Alenia Space. Un projet colossal qui définit les défis technologiques des 20 prochaines années.

Quel sera le rôle exact de la station Gateway ?

La Gateway ne sera pas une simple station. Elle est pensée comme le port d'attache de ce véhicule martien. C'est là que le "train" sera assemblé, module par module. Ce sera aussi le point de ravitaillement et de maintenance entre les missions.

Surtout, Gateway permettra de tester les technologies d'autonomie et les interfaces homme-machine, vitales quand la Terre est à plusieurs minutes de communication.

À quoi ressemblera ce "train spatial" ?

Thales Alenia Space travaille sur une architecture modulaire. Pensez à des wagons. Chaque module aura une fonction : propulsion, habitat, stockage, énergie. Le véhicule complet pèsera plusieurs centaines de tonnes (entre 200 et 500) et nécessitera des panneaux solaires de la taille d'un terrain de football pour l'alimenter.

Ce concept, déjà exploré par la NASA, semble le plus efficace pour un voyage de trois ans aller-retour.

Quels sont les plus grands défis pour l'équipage ?

Envoyer 4 à 6 astronautes si loin vers Mars est un casse-tête. Le support vital devra être en écosystème quasi clos, recyclant l'eau et l'oxygène au maximum. L'autonomie est l'autre enjeu : avec la latence des communications, l'équipage devra compter sur des IA pour l'assistance.

Enfin, il y a l'humain : pas de gravité artificielle (trop complexe) et le stress du voyage retour, où la lassitude post-mission sera un risque psychologique majeur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ne pas créer de gravité artificielle ?

Ce serait trop complexe. Maintenir le véhicule en rotation constante perturberait la propulsion électrique (qui doit rester axée vers Mars) et l'orientation des immenses panneaux solaires. L'option d'un module d'habitation rotatif a aussi été écartée. On privilégie un entraînement physique quotidien intensif pour les astronautes.

Combien de temps durera la mission ?

L'étude table sur une durée de vie du véhicule de 15 ans, capable de faire 3 ou 4 voyages. Chaque mission (aller-retour) durerait environ trois ans, incluant une phase de maintenance d'un an à la Gateway. Le séjour sur Mars lui-même ne durerait que quelques dizaines de jours.

Les astronautes resteront-ils seuls en orbite ?

Non. Contrairement aux missions Apollo, tout l'équipage (4 ou 6 membres) descendra sur Mars. Personne ne restera seul en orbite, une décision prise pour la sécurité et le bien-être psychologique du groupe.