Marshall Amplification est une marque connue et reconnue chez les musiciens depuis des années. On connait la marque pour ses systèmes d'amplis à lampe et hybrides dédiés aux guitares et basses, mais la marque s'est plus largement installée auprès du grand public ces dernières années avec des casques audio, intraauriculaires, mais également enceintes bluetooth.

Jusqu'ici, Marshall faisait appel à Zound Industries pour la production de ses produits audio. La marque suédoise Zound Industries produisait ainsi les casques, intras et enceintes en les commercialisant sous la marque Marshall via un accord de licence.

De l'exploitation de nom à rachat

Malheureusement, si Marshall a tenté de se renouveler en débordant sur ses activités initiales sur les amplificateurs, la marque a beaucoup de mal à suivre financièrement...C'est ce qui explique pourquoi elle ne produit pas directement certains de ses produits, mais prête simplement sa marque.

Finalement, la situation n'affichant pas d'amélioration, Marshall Amplification vient d'être rachetée par Zound Industries, qui met la main sur la marque ainsi que ses brevets et technologies.

Pour les deux entités, il s'agit d'une suite logique puisque Marshall a toujours mis un point d'honneur à faire valider les produits proposés par Zound sous sa marque à ses ingénieurs en amont des commercialisations. Le rapprochement entre les deux entités était donc bien réel et allait déjà bien plus loin que le simple prête -nom.

Le rachat ne devrait donc pas changer grand-chose pour les deux marques qui conserveront leurs activités. Zound Industries pourrait toutefois voir son nom disparaitre au profit de la création d'un groupe Marshall, mieux connu du grand public.