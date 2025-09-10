Se présentant comme une pionnière de l'innovation dans les solutions de stockage d'énergie, l'entreprise Marstek, fondée en 2009, est présente en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon et en Afrique. Marstek participe au salon IFA 2025 à Berlin avec un stand d'exposition et comme mission de simplifier le stockage d'énergie solaire, grâce à des produits plus faciles à installer et plus abordables pour chaque foyer.

À l'occasion de l'IFA, la thématique retenue par Marstek est « Plug in. WireLite. », à savoir des concepts permettant aux utilisateurs de démarrer sans installation complexe et en seulement quelques étapes, sans la nécessité de connaissances techniques professionnelles et en s'épargnant tout câblage superflu.

Le design WireLite doit apporter un stockage d'énergie haute performance dans les foyers, ainsi qu'en matière de garantie d'efficacité et de sécurité.

Marstek Venus A pour l'accessibilité sur le balcon

Le Marstek Venus A se positionne comme un système tout-en-un de 2,4 kW et 4 MPPT pour balcon, avec 1,2 kW de couplage AC. Il est pensé pour les foyers soucieux des coûts qui recherchent un système de stockage AC-couplé abordable avec une option d'extension empilable.

Ce produit compact est également adapté aux résidences secondaires et aux espaces résidentiels avec des zones d'installation limitées. Avec gestion TOU (Time-of-Use) basée sur l'IA, il maximise la capture solaire sur différents angles de panneaux.

L'installation Plug-and-Play est promise en seulement 5 minutes, sans recâblage et compatible avec tout système solaire existant. Le système est modulaire, chaque pack de batteries offrant 2,12 kWh de capacité, extensible jusqu'à 5 packs (12,72 kWh au total). Il est certifié IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, et fonctionne avec un bruit à moins de 30 dB.

Marstek Venus D pour les installations solaires avancées

Le Marstek Venus D est un système de 4 kW, 4 MPPT avec 2,2 kW de couplage AC. Il est conçu pour les foyers possédant des systèmes PV de haute puissance nécessitant une forte performance MPPT, un couplage AC et une extension de capacité empilable.

Également de type Plug-and-Play, il se connecte aux panneaux solaires via 4 entrées MPPT pour optimiser la récolte d'énergie dans des conditions variées et ombragées, atteignant jusqu'à 99,8 % d'efficacité de conversion solaire.

L'onduleur de couplage AC bidirectionnel de 2,2 kW permet de charger pendant les périodes de faibles tarifs et de décharger lorsque les coûts d'électricité augmentent. En cas de panne de réseau, la commutation automatique est de moins de 15 ms sur le port de secours. Le design modulaire permet une extension à jusqu'à 15,36 kWh (6 unités).

Marstek Venus X pour un stockage d'énergie complet

Enfin, le Marstek Venus X est un système tout-en-un de 6 kW AC couplé avec 10 kWh de stockage. Il est mis en avant pour les foyers équipés de systèmes solaires existants qui recherchent une solution de stockage de grande capacité avec un câblage réduit.

Le produit offre une puissance bidirectionnelle de 6 kW avec une entrée réseau de 7,5 kW. Sa capacité de base de 10 kWh est extensible jusqu'à 60 kWh avec 5 packs de batteries supplémentaires, ou jusqu'à 30,72 kWh avec 6 modules de 5,12 kWh empilables sans câblage additionnel.

Pour la sécurité du foyer, il assure une sauvegarde de toute la maison avec une commutation de moins de 10 ms, fournissant 6 kW continus et jusqu'à 12 kW en crête en cas de coupure de courant. Son onduleur bidirectionnel de 6 kW intègre des possibilités avancées de réduction des pics et de décalage de charge avec les tarifs d'électricité en temps réel.

Le Marstek Venus X est équipé d'une batterie V-Boost de 550V avec un système d'équilibrage et de suralimentation DC-DC intégré. Il est aussi certifié IP65 et peut fonctionner de -25°C à 60°C, toujours avec un niveau sonore inférieur à 30 dB.