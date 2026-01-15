Les produits électroniques prennent une place grandissante dans notre quotidien et on peut être amené à avoir besoin de solutions de stockage d'énergie en dehors du réseau électrique général.

Pour ces besoins, petits ou grands, la marque Marstek propose une large gamme de produits en s'attachant à proposer de la qualité grâce au choix de cellules de haute capacité.

Piles rechargeables haute capacité et batteries externes

Pour le salon CES 2026 de Las Vegas, elle a présenté ses dernières nouveautés et cela démarre avec ses piles rechargeables Li-Ion en format AA et AAA qui ont le double avantage de supporter 1500 cycles de charge mais aussi de fournir une tension nominale de 1,5 Volt, comme les piles non rechargeables, là où les accumulateurs rechargeables se limitent souvent à 1,2 Volt, ce qui n'est pas forcément recommandé pour certains appareils.

Le chargeur est doté d'un port USB-C pour une recharge facilitée et les piles Marstek peuvent fonctionner jusqu'à des températures de -20 degrés Celsius. Leur durabilité s'exprime aussi par leur capacité à conserver 80% de charge après trois ans de stockage.

Marstek a également lancé deux batteries externes, les modèles P326D et P327D avec un affichage fournissant les données de charge en temps réel et livrées avec un câble USB-C tressé détachable.

Les deux batteries peuvent fournir jusqu'à 65 W sur un port et profitent d'une certification d'étanchéité IPX7, ce qui permettra de les emmener pour des activités de plein air. Elles sont également certifiées pour le transport aérien.

Pour les besoins du quotidien, comme recharger un smartphone ou une tablette, les batteries externes Marstek P265L et P267L proposent des capacités respectives de 10 000 mAh et 20 000 mAh avec une charge rapide 22,5 W, un câble intégré et deux ports de charge.

La gamme propose des variantes pour répondre à toutes les situations, comme la batterie P269D de 10 000 mAh avec accroche magnétique à placer au dos d'un smartphone, la P281D de 20 000 mAh avec chargeur mural GaN intégré ou la P288D offrant une puissance de 145 W en sortie et recharge rapide (80% en 1 heure).

Marstek M5000-N, la station d'énergie généreuse

Pour des besoins plus conséquents, les stations portables s'enrichissent de plusieurs modèles dont la station M5000-N offrant une capacité de 5,12 kWh et une protection de la coque IP65 pour un usage en extérieur.

Elle peut fournir une puissance de sortie de 5000 W et dispose de quatre régulateurs de charge MPPT permettant de gérer jusqu'à 10 000 W de puissance photovoltaique en entrée.

Elle embarque des cellules LFP (Lithium Fer Phosphate) garantissant plus de 6000 cycles de charge sans dégradation.

Marstek propose sur cette même base technique les modèles M1200 (1200 W en sortie, 800 W en entrée) et M2200 (2000 W en sortie, 1200 W en entrée) avec la possibilité d'étendre la capacité.

On peut citer enfin le générateur solaire étanche Marstek V500 assurant une sortie de 500 W (jusqu'à 1000 W en crête) stabilisée en onde sinusoidale. La station est waterproof (IP65) et intègre une batterie LFP de 2000 Wh assurant une autonomie de 1 à 2 jours.

Capable de fonctionner en mode charge et alimentation simultanément, elle est également plug&play et peut être mise en service sans installation ni outil spécifique.