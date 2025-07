L'annonce de Marvel's Blade aux Game Awards 2023 avait fait sensation. Mais ne nous y trompons pas : entre une bande-annonce et le développement pur et dur, il y a un monde. La "validation du prototype" dont parlent les documents signale la fin de la pré-production, une phase qui, on le sait chez CD Projekt Red par exemple, peut s'étirer sur des années. Avec environ 190 employés, Arkane Studios n'a clairement pas les épaules pour gérer deux jeux AAA de front. Donc, les espoirs d'un Dishonored 3 dans l'immédiat, n'y comptez pas ! Le studio se concentre à fond sur Blade, un projet qui promet d'être à la hauteur de leur réputation.

Pourquoi le développement prend-il autant de temps ?

Le cycle de vie d'un jeu AAA moderne est un marathon, pas un sprint. Entre l'idée, le prototype, la pré-production, la production complète, puis les phases de peaufinage, de tests, de certification… on parle souvent de plusieurs années. L'entrée en pleine production fin 2024 pour un jeu annoncé fin 2023 n'est pas si anormale, même si elle peut décevoir ceux qui s'imaginaient une sortie proche. Les défis techniques, la taille des mondes, la complexité des systèmes de jeu, tout cela contribue à allonger les délais.

Il faut aussi rappeler que les équipes comme Arkane Studios ne sont pas à l'abri des vents contraires de l'industrie, comme les restructurations chez Microsoft (leur maison mère) qui ont pu impacter d'autres studios Xbox. Mais pour Blade, les rumeurs d'annulation, un temps évoquées, sont heureusement fausses.

Marvel's Blade sera-t-il multiplatforme ?

C'est la question que tout le monde se pose. Si Marvel's Blade est un projet Xbox / Bethesda, la tendance actuelle de Microsoft à sortir de plus en plus de jeux sur plusieurs plateformes (y compris PlayStation) suggère fortement une arrivée sur PS5. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais la logique penche vers un lancement multiplateforme pour maximiser l'audience et les revenus. Ce serait une excellente nouvelle pour les joueurs PlayStation, leur permettant de découvrir la vision unique d'Arkane sur l'univers de Blade. Quoi qu'il en soit, le prochain jeu d'Arkane ne va pas "surgir de nulle part" ; il faudra attendre encore un bon moment avant de le voir en action.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand Marvel's Blade est-il entré en pleine production ?

Le jeu Marvel's Blade est entré en phase de production complète à la fin de l'année 2024, après la validation de son prototype.

Le développement de Dishonored 3 est-il confirmé ?

Non, l'entrée en production de Marvel's Blade laisse penser qu'Arkane Studios n'a pas la capacité de développer deux jeux AAA simultanément. Aucune confirmation officielle n'a été faite concernant Dishonored 3, malgré des rumeurs antérieures.

Quand peut-on espérer la sortie de Marvel's Blade ?

Étant donné que le jeu est entré en pleine production fin 2024 et compte tenu des cycles de développement des jeux AAA modernes, il faudra probablement attendre plusieurs années avant la sortie de Marvel's Blade.