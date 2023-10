Sony vient de lever le voile sur la bande-annonce qui sera diffusée à la télévision pour promouvoir Marvel's Spider-Man 2 sur PlayStation 5.

Une fois de plus Sony capitalise énormément sur son super héros aux droits de licence rachetés à prix d'or. Chaque jeu vidéo exploitant la franchise se présente comme une vitrine technologique et une réussite.

Alors qu'Insomniac Games a récemment confirmé que le titre ne connaitrait aucun retard, SIE publie un spot publicitaire qui a du mordant et nous en met plein les yeux. Il s'agit d'une cinématique et non de contenus en jeu.

La bande-annonce met en avant l'antagoniste principal du titre qui n'est autre que Venom, le tout se déroulant à New York. L'épisode devrait proposer une ambiance assez sombre et mature, et mettra en scène à la fois Peter Parker et Miles Morales.

Le titre est attendu sur PS5 le 20 octobre prochain.