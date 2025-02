Insomniac Games et Nixxes Software ont finalement lancé la version PC de Marvel's Spider-Man 2 jeudi dernier. Un lancement étrange étant donné que Sony n'avait pas diffusé les prérequis du jeu jusqu' à la veille du lancement, si bien que l'on pensait un temps que la marque avait oublié la date de lancement.

Et cet aspect bâclé se retrouve sur le jeu puisque les évaluations sur Steam sont automatiquement passées à "Moyennes".

Les joueurs font face à de nombreux soucis techniques sur le titre, notamment des bugs graphiques alors que le titre met justement en avant son aspect visuel. L'optimisation n'est pas non plus au rendez-vous avec des lenteurs, pertes de framrates et plus généralement des crashs en pagaille.

Ces crashs se constatent surtout avec les cartes graphiques les plus récentes de Nvidia, ce qui laisse entendre que les réglages liés au Ray Tracing pourraient être en cause, alors qu'encore une fois, Sony a mis en avant toutes ces technologies RT.

Heureusement, dans l'interstice, Sony avait mis de côté l'obligation de lier son compte Steam à un compte PlayStation Network pour jouer au titre.