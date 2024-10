C'est une excellente nouvelle pour les fans : Marvel's Spider-Man 2 arrivera prochainement sur PC. Le titre était jusqu'ici resté une exclusivité PlayStation 5... Une annonce qui ne fait toutefois pas que des heureux.

Car beaucoup attendaient d'Insomniac Games une série de DLC pour le titre, et finalement la nouveauté autour du titre se tourne vers l'adaptation pour la plateforme PC.

C'est une fois de plus Nixxes qui sera au commandes du portage qui sera proposé dès le 30 janvier 2025 sur PC. Bien entendu, le portage sera l'occasion d'intégrer quelques nouveautés avec des textures révisées, la prise en charge plus poussée du Ray Tracing et du DLSS, ainsi que la débridage du taux de rafraichissement et la gestion des écrans ultra larges.

Le jeu sortira en version standard et deluxe sur Steam et l'Epic Games Store. La version Deluxe proposera diverses tenues exclusives pour Peter Parker et Miles Morales ainsi qu'un gadget attrape-toile, 5 points de compétence et des fonctions Bonus pour le mode Photo.

Comme avec les autres titres de Sony, il faudra disposer d'un compte PlayStation Network pour jouer au titre, la page Steam du jeu l'indiquant clairement. Une situation qui devrait encore nourrir de nombreux débats.