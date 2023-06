Le studio BioWare a récemment pris la parole pour partager quelques nouvelles concernant ses différents projets. Et notamment Mass Effect 5 qui canalise désormais la majorité des ressources du studio.

BioWare s'est exprimé suite à l'inquiétude grandissante des fans qui s'était partagée sur la toile : le studio n'avait participé à aucun événement récemment. Finalement, c'est Gary McKay qui a pris la parole dans un billet de blog pour faire un rapport de situation.

Mass Effect 5 toujours en préproduction

Le patron du studio confirme ainsi que les équipes se chargent de peaufiner et équilibrer Dragon Age Dreadwolf et que de plus amples détails seront partagés prochainement.

Du côté de Mass Effect 5, le projet regroupe le gros des effectifs du studio, mais son développement n'est pas très avancé, il serait encore au stade de pré production. L'objectif est simple : proposer le meilleur épisode de la franchise à date pour se faire pardonner de l'échec de Mass Effect Andromeda. C'est pour cela que BioWare a confié le projet à une équipe de vétérans de la saga qui planchent encore sur l'histoire qui se voudra à la fois profonde et spectaculaire.

Reste à savoir comment les développeurs pourront exploiter le lore de Mass Effect pour le proposer sous un nouveau jour et avec encore plus de profondeur. La franchise se veut particulièrement riche et le concept même du Space Opera propice à tous les rebondissements.