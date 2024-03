C'est un des avantages mis en avant pendant des années par Amazon pour vendre son service Prime qui va connaitre un aménagement drastique : le délai alloué aux acheteurs pour retourner leurs produits va diminuer drastiquement.

Le changement sera appliqué à compter du 25 avril au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, et ne concernera toutefois qu'une certaine catégorie d'articles dans un premier temps.

Le délai de rétractation réduit de 30 à 14 jours

Jusqu'ici, lorsque l'on achète un article sur Amazon, on dispose d'un droit de rétractation de 30 jours pour retourner l'article en question, sans qu'Amazon ne pose vraiment de question.

Mais à partir du 25 avril, ce délai passera de 30 à 14 jours pour de nombreux produits électroniques. Sont concernés les PC portables, cartes graphiques, smartphones, manettes de jeu, appareils photo, routeurs, jeux vidéo, films en Blu-Ray et DVD, CD de musique, fournitures de bureau et quelques accessoires...

L'acheteur devrait être informé de ce délai réduit sur la page produit, comme c'est déjà le cas pour les 30 jours mis en avant.

Des exceptions sont à prévoir pour les liseuses et tablettes Fire Amazon et Kindle, les box TV et téléviseurs qui conserveront leur délai de 30 jours.

Rappelons qu'en France, la loi sur la vente par correspondance accorde un délai de rétractation de 14 jours aux acheteurs. Jusqu'à présent, Amazon doublait donc cette période, le retour à 14 jours ne consiste donc pas une infraction, mais un simple retour au cadre légal. Qui plus est, en période de fin d'année, Amazon étendait un peu plus ce délai qui pouvait aller jusqu'à 2 mois pour encourager les acheteurs à se décider pour les fêtes de fin d'année et à anticiper les achats sans se soucier des dates pour effectuer leurs retours.

Amazon pourrait réaliser d'importantes économies en réduisant ce délai de réflexion, limitant ainsi une partie des retours.