Après un GTA V qui s'est imposé comme l'un des jeux les plus vendus de l'histoire, Rockstar a rapidement dévoilé la suite au fil d'un trailer... On imaginait alors que la sortie du jeu serait assez rapide, ou du moins, qu'il sortirait au début d'année 2025...

Il n'en sera rien, puisque selon un rapport de Take-Two Interactive, Rockstar a fait le choix de prendre son temps. On sait que le titre est prévu pour 2025, Take Two Interactive avait partagé prévoir un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale se bouclant en 2025, soit en mars de l'année.

Or Take Two vient de réviser à la baisse ses revenus pour l'année fiscale prochaine, ce qui pourrait signifier que Rockstar aurait déjà repoussé la sortie de GTA VI : au mois d'avril pour le plus tôt, jusqu'en décembre 2025 pour la fenêtre la plus tardive.

Dans tous les cas, Rockstar a confirmé souhaiter peaufiner son titre au maximum avant le lancement. Et compte tenu de la masse de contenu à prévoir, cela prendra du temps. On ne sait d'ailleurs pas si le jeu est actuellement complet et à quel stade de développement il se situe.