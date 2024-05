Plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery, Max a des atouts à faire valoir en matière de service de vidéo à la demande par abonnement. Elle propose les séries HBO Originals et Max Originals, des films de Warner Bros., le DC Universe et l'univers d'Harry Potter.

Des contenus dédiés aux enfants sont également de la partie, de même que des programmes dans des domaines tels que les documentaires et le sport par l'intermédiaire de chaînes. La plateforme avait été initialement lancée aux États-Unis l'année dernière et elle débarque en France.

Après d'autres pays en Europe, le lancement de Max en France est pour le 11 juin prochain, juste avant la deuxième saison de la série " House of the Dragon " qui y sera en exclusivité à partir du 17 juin. Max proposera en outre des productions originales françaises, ainsi que l'intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024 en streaming.

Plusieurs forfaits pour Max

La question du prix n'a plus de secret pour Max en France et différents forfaits sont au choix :

Max Basic avec pub à 5,99 € par moi s (Full HD ; 2 appareils en simultané)

s (Full HD ; 2 appareils en simultané) Max Standard à 9,99 € par mois (Full HD ; 2 appareils ; 30 contenus hors connexion ; accès aux chaînes TV*)

(Full HD ; 2 appareils ; 30 contenus hors connexion ; accès aux chaînes TV*) Max Premium à 13,99 € par mois (Full HD ou 4K ; son Dolby Atmos ; 100 contenus hors connexion ; chaînes TV)

Une option Sport est à 5 € par mois et peut être ajoutée à n'importe quel forfait. Elle fournit une couverture des événements sportifs les plus importants via notamment les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2.

Comme les chaînes TV et le contenu en direct des forfaits Standard et Premium, l'offre Sport est susceptible de contenir des publicités. À noter que les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourront être regardés avec chaque abonnement Max.

Avec des accords de distribution

Le 11 juin, Max sera disponible sur abonnement par le biais du site et de l'application dédiés. Des accords de distribution ont aussi été noués avec Canal+, Orange, Free et SFR, ainsi que Prime Video d'Amazon.

" Les abonnés actuels du Pass Warner pourront continuer de bénéficier de leurs contenus et d'une expérience enrichie via Max ", indique la nouvelle plateforme concernant les abonnés Prime Video.

* Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next.