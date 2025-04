Le marché des ordinateurs portables sous ChromeOS, souvent cantonné à des configurations modestes, pourrait connaître une transformation notable dans les mois à venir. MediaTek, acteur bien connu dans le monde des puces mobiles, a officiellement levé le voile sur sa dernière création : le MediaTek Kompanio Ultra. Ce System-on-Chip (SoC) ne vise pas l'entrée de gamme, mais bien les futurs Chromebooks premium, avec des arguments techniques solides pour bousculer la hiérarchie actuelle dominée par d'autres fondeurs comme Intel ou Qualcomm déjà installés sur ce segment particulier.

La puissance brute débarque : gravure 3 nm et architecture de pointe

Le premier élément marquant de ce Kompanio Ultra est sa finesse de gravure. Confiée à TSMC, le géant taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs, la production de cette puce en 3 nm représente un gage de modernité et d'efficacité. Cette technologie de gravure avancée permet non seulement d'intégrer davantage de transistors sur une surface réduite, mais aussi d'améliorer significativement les performances tout en optimisant la consommation énergétique. C'est un atout non négligeable pour des appareils nomades comme les Chromebooks.

Au cœur de la puce, on retrouve une architecture Arm v9 de dernière génération, organisée de manière hétérogène pour équilibrer puissance et efficacité :

Deux cœurs très haute performance Cortex-X Series (probablement des Cortex- X4 , bien que non explicitement nommés dans toutes les sources) cadencés jusqu'à 3,5 GHz pour les tâches les plus exigeantes.

(probablement des Cortex- , bien que non explicitement nommés dans toutes les sources) cadencés jusqu'à 3,5 GHz pour les tâches les plus exigeantes. Deux cœurs haute performance Cortex-A720 tournant à 3,0 GHz pour le gros des calculs.

tournant à 3,0 GHz pour le gros des calculs. Quatre cœurs haute efficacité Cortex-A520 cadencés à 2,0 GHz pour les tâches de fond et l'économie d'énergie.

Cette configuration octo-core promet une réactivité accrue et une capacité à gérer des applications plus lourdes que ce à quoi les utilisateurs de Chromebook sont habituellement habitués, se rapprochant ainsi des capacités offertes par les processeurs x86 concurrents dans ce segment.

Un bond en avant pour les performances

MediaTek ne se contente pas d'annoncer une nouvelle puce ; l'entreprise chiffre les gains de manière spectaculaire. Comparé à son prédécesseur direct, le Kompanio 1380 (qui équipait déjà certains Chromebooks plus performants), le Kompanio Ultra afficherait des performances améliorées de 50 % sur la partie CPU (processeur central). Ce gain signifie une navigation plus fluide, des temps de chargement réduits et une meilleure gestion du multitâche.

Le bond en avant ne s'arrête pas là. La partie graphique (GPU) n'est pas en reste, avec l'intégration d'un processeur graphique Immortalis G720 doté de 12 cœurs. MediaTek annonce également une augmentation de 50 % des performances GPU par rapport à la génération précédente. Cela ouvre la porte à des usages graphiques plus poussés, qu'il s'agisse de retouche photo légère, de montage vidéo basique ou même de jeux vidéo plus gourmands disponibles via le Play Store ou des services de cloud gaming.

L'intelligence artificielle au cœur de l'expérience Chromebook

L'un des axes majeurs de développement du Kompanio Ultra est sans conteste l'Intelligence Artificielle. MediaTek intègre sa propre unité de traitement neuronal (NPU), baptisée APU 790. Ce composant est spécifiquement dédié aux calculs liés à l'IA, déchargeant ainsi le CPU et le GPU de ces tâches spécifiques. Encore une fois, le chiffre annoncé est éloquent : +50 % de performances en IA par rapport au Kompanio 1380.

Concrètement, à quoi servira cette puissance IA accrue sur un Chromebook ? Les exemples donnés par MediaTek sont variés et touchent directement l'expérience utilisateur :

Amélioration des appels vidéo : suppression de l'arrière-plan, réduction du bruit ambiant en temps réel, amélioration de la qualité d'image.

Fonctionnalités photo et vidéo : retouche intelligente, effets visuels basés sur l'IA.

Génération d'images : possibilité de créer des visuels à partir de descriptions textuelles directement sur l'appareil.

Assistants vocaux plus réactifs et compréhensifs.

Cette intégration pousse les Chromebooks vers le concept émergent d'"AI PC", des machines capables d'exécuter localement des tâches IA de plus en plus complexes, offrant ainsi plus de réactivité et de confidentialité par rapport aux solutions purement cloud.

Connectivité et graphismes nouvelle g

énération

Pour accompagner ce cœur puissant, MediaTek a doté le Kompanio Ultra des dernières normes en matière de connectivité et de mémoire. La puce gère la mémoire vive LPDDR5X, plus rapide et plus économe en énergie que les générations précédentes, assurant ainsi une bonne fluidité générale du système. Côté réseau, l'intégration du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 prépare ces futurs Chromebooks aux débits les plus élevés et à une connexion stable et rapide avec les périphériques sans fil les plus récents.

Le GPU Immortalis G720, outre ses performances brutes, apporte également le support de technologies graphiques modernes, potentiellement le ray tracing (bien que non explicitement confirmé pour l'instant dans le contexte Chromebook), ce qui pourrait améliorer le rendu visuel dans les applications et jeux compatibles. La puce est également conçue pour gérer efficacement les écrans haute résolution et potentiellement multiples, renforçant l'attrait des Chromebooks équipés pour des usages plus professionnels ou créatifs.

Avec le Kompanio Ultra, MediaTek affiche clairement ses ambitions : proposer une alternative crédible et performante aux solutions d'Intel et d'AMD sur le segment des Chromebooks haut de gamme, en misant sur une architecture Arm moderne, une finesse de gravure de pointe et une intégration poussée de l'intelligence artificielle. Reste à voir quels constructeurs adopteront cette puce prometteuse et à quels tarifs les machines équipées seront proposées.