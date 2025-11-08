C'est une découverte aussi belle qu'inquiétante. Des étudiants de l'Université de Tohoku, au Japon, menaient une étude de routine près de la baie de Sendai quand l'un d'eux a repéré un étrange flotteur bleu à la surface.

C'était une espèce inconnue de Galère Portugaise (un siphonophore venimeux). Sa présence dans ces eaux froides du nord est une première, et un signe tangible que les océans changent.

Comment cette nouvelle espèce a-t-elle été identifiée ?

La découverte relève du hasard. Yoshiki Ochiai, un étudiant, a vu cette "méduse" inhabituelle. "Je l'ai mise dans un sac plastique, j'ai sauté sur mon scooter et je l'ai ramenée au labo", raconte-t-il. L'analyse ADN et morphologique a confirmé que c'était une nouvelle espèce : Physalia mikazuki.





Ce nom signifie "Galère Portugaise au casque en croissant de lune", un hommage direct à Date Masamune, le célèbre samouraï de la région de Sendai.

Pourquoi sa présence à Sendai est-elle si anormale ?

Les Galères Portugaises sont des créatures tropicales. Jusqu'à présent, on pensait qu'une seule espèce, Physalia utriculus, fréquentait les eaux chaudes du sud du Japon (comme Okinawa).

La baie de Sendai est beaucoup plus au nord. Trouver cette nouvelle espèce, P. mikazuki, si loin de sa zone de confort est une anomalie majeure.

Le réchauffement climatique est-il le coupable ?

C'est la conclusion des chercheurs. Pour comprendre cette migration, ils ont lancé une simulation informatique. "C'est comme lâcher des boules de plage rouges dans l'eau et suivre où elles vont", explique l'un des auteurs. Les résultats sont clairs : le puissant courant chaud Kuroshio, dopé par le réchauffement de la surface de l'océan, s'étend désormais plus au nord, transportant avec lui des espèces tropicales qui n'avaient rien à faire là.

Est-ce que c'est dangereux ?

Oui. Ce n'est pas une simple curiosité scientifique. Les siphonophores de type Galère Portugaise sont très venimeux. Leurs longs tentacules peuvent infliger des douleurs atroces et même paralyser leurs proies (ou des nageurs).



Le suivi de ces méduses devient donc un enjeu de sécurité publique pour les plages du nord du Japon.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence entre cette créature et une méduse ?

La Galère Portugaise (ou Physalia) n'est pas une méduse. C'est un siphonophore, ce qui signifie qu'elle n'est pas un animal unique, mais une colonie de petits organismes génétiquement identiques (appelés zoïdes) qui travaillent ensemble, chacun ayant une fonction (flotter, chasser, digérer...).

Pourquoi l'a-t-on nommée "Physalia mikazuki" ?

Le nom "mikazuki" signifie "croissant de lune" en japonais. C'est un hommage à Date Masamune, le célèbre seigneur samouraï de Sendai (où l'espèce a été trouvée), qui portait un grand croissant de lune doré sur son casque.

Comment le courant Kuroshio a-t-il changé ?

Le Kuroshio est un courant chaud, l'un des plus puissants au monde. À cause du réchauffement climatique, les températures de surface de l'océan ont augmenté, permettant à ce courant d'étendre son influence plus au nord (d'environ 2 degrés de latitude entre 2023 et 2024 selon une source), transportant la vie marine tropicale dans des zones tempérées.