Lebara, RED by SFR et Cdiscount Mobile proposent actuellement des offres avec une grande quantité de données et à moins de 10 €, idéales pour profiter pleinement d’internet et du streaming sans compromis. On vous les présente.

Lebara 250 Go 5G

Le forfait Lebara 250 Go avec 5G incluse est proposé à 7,99 €/mois sans engagement.

Il s'accompagne de :

250 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, 7 Go d'internet depuis l'UE et les DOM,

Appels et SMS illimités vers la France (MMS non inclus),

Réseau SFR,

Carte SIM gratuite + 1 Go offert le premier mois.

RED by SFR 250 Go 5G

Le forfait 250 Go 5G de RED est au tarif de 9,99 €/mois sans engagement avec :

250 Go d'internet 5G depuis la France métropolitaine,

depuis la France métropolitaine, Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) + SMS et MMS illimités en France métropolitaine,

Depuis l'UE et les DOM : 26 Go d'internet + appels, SMS et MMS illimités,

La carte SIM ou eSIM à 10 €.

Cdiscount Mobile 300 Go 5G

Cdiscount propose son plus gros forfait mobile, le 300 Go 5G, à 9,99 €/mois seulement et sans engagement.

Il comprend :