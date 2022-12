Chaque année, le cabinet d'étude et de conseil Inma Stratmarketing décerne des trophées pour désigner qui sont les meilleurs, sur la base d'enquêtes de satisfaction. En partenariat avec IN Marketing Survey, la sélection des marques ou enseignes s'opère en ligne via le site quisontlesmeilleures.com pour recueillir des votes.

En fonction de diverses catégories et secteurs d'activité, les trois marques avec le plus grand nombre de suffrages obtenus participent à une deuxième phase et les consommateurs votent pour les départager. Cette phase finale repose sur une étude en face à face.

Chacun des trois finalistes reçoit 1 500 évaluations, avec une analyse selon huit critères comme le rapport qualité / prix, le service, les offres… La marque ou enseigne ayant reçu le meilleur score peut alors recevoir son trophée.

Le site Cdiscount choisi par les consommateurs

Une catégorie permet de récompenser le meilleur site d'e-commerce. À l'issue d'un vote final du 4 au 9 octobre 2022, c'est un titre qui revient à Cdiscount. Avec pour maison mère Cnova, la marque dans le giron du groupe Casino est récompensée de ce trophée des consommateurs français devant Amazon et ManoMano.

L'agence Relations-Publiques.Pro se fait l'écho des résultats (tableau ci-dessous). Cdiscount a obtenu les meilleures notes sur la moitié des critères. En l'occurrence, pour le rapport qualité / prix, la facturation et le remboursement, le service client et le service après-vente, l'ergonomie et l'attractivité du site web.

Amazon a obtenu les meilleures notes sur le critère des offres promotionnelles, le traitement de la commande et la livraison. ManoMano obtient de son côté la meilleure note pour la gamme des produits proposés. En soulignant que ManoMano se spécialise dans le commerce en ligne en rapport avec le bricolage et le jardinage.

Le gros trafic du côté d'Amazon

Il s'avère que c'est la troisième année consécutive que Cdiscount, qui se revendique leader français de l'e-commerce non alimentaire, peut se prévaloir de ce trophée du meilleur site d'e-commerce. Comme Amazon, Cdiscount propose une plateforme de marketplace.

Publié par la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), le baromètre de l'audience du e-commerce en France (Médiametrie) place Cdiscount à la troisième place des sites et applications e-commerce les plus visités au troisième trimestre 2022.

C'est une moyenne de quasiment 18 millions de visiteurs uniques par mois pour Cdiscount. Amazon est en tête avec un peu plus de 35 millions de visiteurs, tandis que ManoMano figure à la 18e place avec 8,24 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne.