Certaines box fibre sont proposées à des tarifs attractifs à première vue, mais parfois avec un tarif réduit valable uniquement pendant les 6 premiers mois ou la première année, d'ou l'intérêt de comparer le prix des box sur une plus longue période, à savoir 2 ans.

Voici donc un comparatif de toutes les box fibre du moment avec leur prix total sur deux ans.

Freebox Révolution Light

La Freebox Révolution Light est à 29,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix.



Son coût total sur 2 ans est de 720 €.

Elle propose :

1 Gbit/s en téléchargement et 600 Mbit/s en envoi,

Le WiFi 5,

Le Player Freebox Révolution HD avec un lecteur Blu-Ray, Free Ligue 1, Game center...

230 chaînes accessibles également avec l'application OQEE,

Prime Video offert pendant 6 mois puis à 7 €/mois sans engagement,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations,

Jusqu’à 4 forfaits mobiles 5G illimités à 16 €/mois.

Boîte Sosh Fibre

La boîte Sosh Fibre est proposée à 21 €/mois pendant six mois puis 31 €/mois ensuite, sans engagement.



Son coût total sur 2 ans est de 684 €.



Cette box offre :

Un débit de jusqu’à 300 Mbit/s en symétrique,

Le WiFi 5,

Un décodeur TV disponible en option,

L'application TV d’Orange avec 72 chaînes sur demande,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations.

Bbox fit

La Bbox fit de Bouygues est au prix de 19 €/mois pendant six mois puis 33 €/mois avec un engagement de 12 mois.



Son coût total sur 2 ans est de 708 €.



Ici, on trouve :

Jusqu’à 400 Mbit/s de débit symétrique,

Le WiFi 5,

L'application B.tv avec plus de 70 chaînes,

Les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays.

SFR Fibre Starter

La box SFR Fibre Starter est à 23 €/mois pendant six mois puis 35 €/mois avec un engagement sur 12 mois.



Son coût total sur 2 ans est de 768 €.



Voici ce qu'elle propose :

Jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi,

Le WiFi 5,

Un décodeur TV 4K,

180 chaînes

Les appels illimités depuis la France métropolitaine et les DOM vers les fixes de 100 destinations,

Pour les clients mobiles et sur demande, 200 Go supplémentaires sur leur forfait mobile en attendant le raccordement.







Box RED By SFR





La Box RED by SFR est à 26 €/mois (1 mois offert) sans engagement et sans variation de prix.

Son prix total sur 2 ans est de 598 €.

On trouve :

Jusqu’à 500 Mbit/s de débit symétrique,

Le WiFi 5,

Un décodeur disponible en option,

35 chaînes

Les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays.







Pour résumé, si le prix de l'abonnement fibre est votre seul critère, le meilleur choix est sans contestation possible la box RED by SFR avec un coût de seulement 598 € sur 2 ans.



En revanche, si votre priorité réside dans le débit et la qualité des services, alors nous vous conseillons de choisir la toute nouvelle offre de Free avec sa Freebox Revolution Light dont le prix reste modéré tout en proposant d'excellents débits et un large panel de services complémentaires (TV, streaming,...).