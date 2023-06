Free propose en effet de nombreuses offres de type fibre que nous allons détailler ci-dessous, mais clairement la plus récente et la plus emblématique est la Pop.

La Freebox Pop, la box incontournable de chez Free depuis son lancement en 2020 regroupe en effet toutes les caractéristiques indispensables d'un abonnement internet de qualité, offrant une expérience complète et haut de gamme. Avec ses fonctionnalités de streaming gratuites, son Wi-Fi ultramoderne et performant, ainsi que le débit de fibre optique ultra rapide, elle se démarque comme l'une des meilleures box en termes de performance.

Commençons par parler de son débit de fibre optique et de son réseau Wi-Fi. La Freebox Pop vous propulse vers des sommets en vous offrant une connexion fibre pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbps en téléchargement et 700 Mbps en téléversement, la concurrence ne propose pas mieux. En ce qui concerne le Wi-Fi, cette box est compatible avec la récente norme Wi-Fi 6. Cette technologie, réputée pour sa stabilité et sa puissance accrue, vous permet de profiter d'une connexion Wi-Fi performante dans chaque recoin de votre foyer.

Passons maintenant aux services TV offerts par la Freebox Pop, qui se démarque par sa richesse. Elle vous offre un large choix de plus de 580 chaînes TV en direct grâce à l'application Oqee. De plus, vous bénéficiez de Canal+ Séries inclus pendant 12 mois, de Prime Video offert pendant 6 mois et de Disney+ gratuit pendant 3 mois, sans oublier l'App Free Ligue 1. Avec cette offre, vous avez accès au divertissement sans limites, directement depuis votre téléviseur.

En résumé, la Freebox Pop est bien plus qu'une simple box internet. Elle vous propose une offre haut de gamme, avec des vitesses de connexion impressionnantes, une couverture Wi-Fi étendue et une grande sélection de chaînes TV et de services de streaming.

La Freebox Pop est commercialisée 29,99 € par mois la première année puis 39,99 € ensuite.





Free propose également 3 autres offres d'accès à internet par la fibre avec :

Freebox révolution

L'offre Freebox Révolution vous engage un an au prix de 19,99 € par mois puis 44,99 €/mois ensuite.

Cet abonnement inclut :

1 Gbps en débit montant et 600 Mbps en envoi

en débit montant et en envoi Appels illimités vers les fixes en France, DOM + 100 destinations internationales

270 chaines incluses dont 50 chaines TV by CANAL

OQEE Ciné gratuit

Prime Vidéo inclus pendant 6 mois, Canal+ Series inclus 12 mois

App Free Ligue 1 pour visionner le football

Stockage interne de 250 Go

Lecteur Blu-ray intégré

Cette offre Freebox Révolution est proposée à 19,99 € par mois pendant un an puis 44,99 €.





Freebox Delta

L'abonnement à la Freebox Delta est vendu 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 €.

Cette offre comprend :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations.

Débits de 8 Gbps en descendant et 700 Mbps en montant

en descendant et en montant 270 chaînes et service TV (50 chaînes TV by CANAL)

WiFi 6E

Des services de streaming inclus (Netflix, Canal Series...)

Player Pop inclus

Répéteur Wi-Fi Pop compris

Cet abonnement Freebox Delta est vendu 39,99 € par mois pendant un an puis 49,99 € ensuite.





Freebox Delta S

L'abonnement à la Freebox Delta S est commercialisé à 39,99 € par mois sans engagement. C'est la même version que ci-dessus, mais sans l'offre de télévision, permettant un prix plus doux.

Le forfait comprend :

Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, DOM et vers les fixes de plus de 110 destinations.

8 Gbps en descendant et 700 Mbps en montant

WiFi 6E

Pas de service TV ni SVOD / streaming

Ce forfait est proposé à 39,99 € par mois sans engagement.