Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois abonnements fibre à petit prix. Ce ne sont pas les forfaits affichant les meilleurs services ni les débits les plus élevés, mais cela vous permet tout de même d'obtenir une connexion rapide et stable et, qui plus est, à pas cher. Pour la plupart des personnes utilisant internet à la maison, ils sauront combler vos besoins journaliers et vous n'aurez pas de grosses sommes mensuelles à débourser.

Bbox fit

Pour commencer, voici l'offre Bbox fit de Bouygues Télécom qui est proposée à seulement 18,99 € / mois la première année puis 31,99 € ensuite.

Le forfait comprend :

Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays

en France et dans plus de 110 pays Débits symétriques de 400 Mbps en descendant / montant

en descendant / montant Installation fibre et Bbox clé en main

Internet garanti dès le 1er jour via clé 4G (200 Go de data)

Cet abonnement fibre Bbox fit est proposé à 18,99 € par mois pendant un an puis 31,99 € ensuite.





Freebox Révolution

L'opérateur Free nous propose un bel abonnement fibre Revolution afin de nous faire profiter d'une connexion rapide et fluide à seulement 19,99 € par mois pendant un an puis 44,99 € ensuite. L'abonnement comprend :

Débit jusqu'à 1 Gbps en téléchargement et 600 Mbps en envoi

et 600 Mbps en envoi Bouquet TV 270 chaines dont 50 TV by CANAL

Lecteur Blu-ray intégré

Services SVOD en supplément

Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les DOM

Cet abonnement Freebox Révolution est commercialisé 19,99 € par mois la première année puis 44,99 € par la suite.





RED by SFR

RED propose sa RED box sans engagement à moins de 20 € par mois la première année puis 29,99 € ensuite. Cette offre inclut :

Débits symétriques de 500 Mbps en montant et descendant

en montant et descendant Wifi 5 avec la Box 7

35 chaines de télévision via l'appli RED TV

Appels illimités vers les fixes de France et DOM et vers plus de 100 pays

vers les fixes de France et DOM et vers plus de 100 pays 1 mois d'abonnement offert

Cet abonnement RED by SFR est vendu 19,99 € par mois la première année puis 29,99 € ensuite.



Et si vous souhaitez le nec plus ultra, découvrez la fibre surpuissante chez les opérateurs avec des débits de jusqu'à 2 Gbps !