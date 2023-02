On estime actuellement que le Web (dans sa version grand public) rassemble un peu plus de deux milliards de sites, mais bien entendu, tous ne profitent pas de la même popularité.

Visual Capitalist s'est penché sur le sujet et repris les données de SimilarWeb pour dresser une liste des 50 sites les plus visités dans le monde. Et le classement ainsi proposé réserve quelques surprises.

Les 50 sites générant le plus de traffic dans le monde

Bien entendu, ce sont les grandes marques et les réseaux sociaux qui occupent les premières places. Champion incontesté et sans partage sur le Web : Google qui se positionne en tête avec son moteur de recherche (81,5 milliards de visites par mois), suivi de son service YouTube (33 milliards). Facebook boucle le trio de tête (17,8 milliards), suivi de Twitter (6,8 milliards).

Voici le Top 10 des sites qui génèrent le plus de trafic par mois dans le monde :

google.com

youtube.com

facebook.com

twitter.com

instagram.com

baidu.com

wikipedia.org

yandex.ru

yahoo.com

whatsapp.com

Sans grande surprise, le top 10 se compose principalement de moteurs de recherche et réseaux sociaux. C'est dans le reste du Top 50 que l'on peut assister à quelques positions étonnantes.

On peut ainsi remarquer un seul et unique site français dans ce top 50, qui s'offre le luxe de se glisser à la 14e place, non loin des géants, et bien devant Netflix, Reddit ou même TikTok. Le site est tout simplement Xnxx.com, un site à contenu pornographique. La catégorie des contenus pour adultes occupe 5 places dans ce classement.