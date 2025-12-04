C'est une histoire qui mêle technologie, magie et une bonne dose d'ironie. Aux États-Unis, le mentaliste Zi Teng Wang, connu sous le nom de "Zi The Mentalist", a voulu pousser son art plus loin en intégrant une puce électronique directement dans sa main.

L'objectif était d'impressionner son public avec des tours interactifs. Malheureusement, l'expérience a viré au fiasco, culminant avec un oubli pour le moins embarrassant : celui de son propre mot de passe.

Pourquoi l'idée de la puce a-t-elle échoué ?

L'ambition initiale était grande : faire apparaître comme par magie des contenus sur les smartphones des spectateurs en approchant simplement sa main. Mais la réalité technique a vite rattrapé l'illusion.

Le mentaliste s'est heurté à des problèmes concrets. Il devait frotter sa main contre les téléphones pour trouver le lecteur, un geste peu mystérieux. De plus, les lecteurs NFC ou RFID sont souvent désactivés par défaut sur de nombreux appareils. Le "facteur wow" n'a jamais été au rendez-vous.

Comment la situation a-t-elle dégénéré ?

Déçu mais persévérant, Zi Teng Wang a tenté de donner une nouvelle vie à son implant. Il l'a d'abord programmé avec une adresse Bitcoin, sans grand succès. Puis, il a trouvé une utilité plus ludique : faire afficher un mème hébergé sur Imgur.

Le tour a fonctionné un temps, jusqu'à ce que le lien du mème devienne invalide suite à un changement de réglementation. C'est en voulant reprogrammer une nouvelle fois la puce que le drame s'est produit. Il a réalisé avec horreur qu'il avait défini un mot de passe pour protéger l'implant... et qu'il l'avait complètement oublié.

Quelles sont les solutions pour ce mentaliste ?

"Je vis ma propre dystopie cyberpunk", a-t-il commenté sur Facebook, entre amusement et désarroi. L'artiste se retrouve avec un bout de technologie inerte logé entre son pouce et son index.

Après avoir consulté des amis experts en technologie, les options sont limitées face à ce problème de mot de passe oublié. La plus radicale est une intervention chirurgicale. L'autre, plus patiente, consiste à mener une attaque par "force brute" : porter constamment un lecteur RFID sur sa main qui testera toutes les combinaisons possibles. Un processus qui pourrait prendre des jours, voire des semaines.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une puce RFID ?

Une puce RFID (Radio-Frequency Identification) est un petit dispositif électronique qui peut stocker des données et les transmettre à distance via des ondes radio à un lecteur compatible. Elle est souvent utilisée pour le suivi d'objets, les paiements sans contact ou, comme ici, pour des usages plus expérimentaux.

L'implant était-il dangereux pour sa santé ?

L'article ne mentionne aucun danger pour la santé de Zi Teng Wang. Ces implants sont généralement conçus pour être biocompatibles. Le principal problème ici n'est pas médical, mais purement technique et logistique.

Pourquoi avoir mis un mot de passe sur la puce ?

Mettre un mot de passe sur une puce programmable est une mesure de sécurité de base pour empêcher quiconque de la modifier sans autorisation. Ironiquement, c'est cette précaution qui s'est retournée contre le mentaliste.



Crédit photo : Facebook