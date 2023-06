L'intelligence artificielle continue de progresser et de s'inviter de plus en plus largement dans notre quotidien, et prochainement, c'est le constructeur automobile allemand Mercedes qui pourrait en proposer quelques touches dans l'habitacle de ses berlines haut de gamme.

Tesla exploite déjà l'iA au sein de ses véhicules avec plus ou moins de succès, et plus globalement, l'IA est nécessaire aux modules de conduite autonome. Mercedes y voit toutefois une autre fonction, bien plus divertissante.

ChatGPT pour doper les asssitants vocaux

Le constructeur annonce ainsi que son assistant vocal "Hey Mercedes" sera prochainement propulsé par ChatGPT pour proposer des réponses bien plus précises, mais également être capable de tenir des conversations. L'idée est de proposer une IA qui permettra d'aller au-delà des réponses préprogrammées et de répondre à l'ensemble des requêtes de l'utilisateur, avec une intégration poussée des commandes.

Actuellement, certains véhicules de la marque localisés aux USA ont lancé une phase de trois mois de test du nouvel assistant. En fonction des résultats, Mercedes pourrait choisir d'intégrer plus largement ChatGPT à son assistant vocal.

Mercedes indique que cette évolution pourrait permettre de transformer le véhicule en véritable outil multifonction qui se passerait alors du smartphone pour fournir des information de guidage, géolocalisation, informations diverses, météo etc... Le double avantage étant que les conversations déboucheraient automatiquement sur l'affichage d'informations, ce qui limiterait les manipulations des écrans, qu'il s'agisse du smartphone ou de celui embarqué dans le véhicule.