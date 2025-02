Mercedes se lance sur le marché du vélo électrique et propose une vision assez extrême du concept avec un vélo bourré de technologies. Baptisé AMG F1 City Edition, il s'agit d'un deux roues de luxe facturé au prix fort.

Pour séduire, le vélo Mercedes mise sur les dernières technologies à commencer par un large écran tactile situé sur le guidon d'une diagonale de 5,5 pouces, un moteur moyeu de 250 watts avec une vitesse limitée à 25 km/h conformément aux lois en vigueur en Europe.

Un prix stratosphérique

L'écran proposera un ensemble d'informations liées aux paramètres de conduite et de performances du cycliste. Il pourra être associé à un casque intelligent Unit1 Gear qui proposera des informations lumineuses intelligentes et une fonction de détection d'accident avec envoi de messages SMS automatique d'urgence, il sera également capable de projeter un système de navigation.

Le vélo quant à lui affiche des lignes plutôt robustes et proposera une batterie de 360 Wh extensible via un module secondaire de 180 Wh. Entièrement en aluminium et doté d'une transmission Shimano et freins à disque hydrauliques, l'AMG F1 City Edition s'affiche à un prix de départ de 4999€, il faudra ainsi passer à nouveau à la caisse pour s'offrir des garde-boue ou porte-bagages...