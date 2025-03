Assistant d'IA générative et agent conversationnel de Meta s'appuyant sur le modèle Llama 3 (Llama 3.2), Meta AI revendique plus de 700 millions d'utilisateurs actifs par mois et une position de leader mondial. Pourtant, Meta AI a jusqu'à présent fait sans l'Europe.

Aujourd'hui, Meta annonce que Meta AI sera déployé dans une quarantaine de pays européens, y compris ceux de l'Union européenne, ainsi que dans une vingtaine de territoires d'outre-mer européens. Le déploiement est progressif pour Meta AI qui se retrouvera dans Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger.

« Il nous a fallu plus de temps que prévu pour déployer notre technologie d'IA en Europe, car nous continuons à naviguer dans un système réglementaire européen complexe, mais nous sommes heureux d'y être enfin parvenus », écrit Meta.

Une version moins aboutie en Europe

En Europe, Meta AI sera pour le moment limité aux fonctionnalités basées sur la génération de texte et fera ainsi l'impasse sur la génération ou l'édition d'images. Il ne sera également pas possible d'interroger Meta AI sur des photos.

La limitation est notable par rapport aux possibilités offertes par Meta AI hors Europe. Dans un autre registre, elle s'ajoute à un modèle d'IA qui n'a pas été entraîné à partir des données des utilisateurs européens.

Agissant au nom des régulateurs européens, la Commission irlandaise pour la protection des données avait demandé à Meta de retarder l'entraînement de ses grands modèles de langage à l'aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram.

Selon Meta, cette situation est synonyme de « pas en arrière pour l'innovation européenne » et de retards dans « l'apport des avantages de l'IA aux citoyens européens ». Aux États-Unis, Meta AI profite notamment d'une personnalisation et d'une mémoire.

Des exemples d'utilisation de Meta AI

Pour l'instant et en exploitant une capacité de compréhension avancée, Meta AI en Europe s'inscrit dans des cas d'usage tels que la recherche d'idées, la planification d'un voyage et pour répondre à des questions spécifiques en utilisant des informations provenant du Web. Il s'intègre aux discussions de groupe et peut être sollicité via @MetaAI.