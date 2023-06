Avec la législation Digital Markets Act (DMA) dans l'Union européenne, des entreprises reconnues comme des contrôleurs d'accès numériques (gatekeepers de l'internet) ont jusqu'à mars 2024 pour se conformer à diverses obligations ou interdictions.

Apple devra par exemple permettre aux développeurs de distribuer leurs applications pour iPhone et iPad en dehors de son App Store. Le fameux sideloading qui ne plaît guère au groupe de Cupertino. Il sera en outre interdit d'imposer aux développeurs un système de paiement.

Si le contexte est différent avec déjà l'existence de boutiques d'applications tierces, Google est concerné au même titre avec les applications pour Android et Google Play. Manifestement, Meta a l'intention de profiter de cette opportunité en Europe.

Avec des publicités sur Facebook

À The Verge, un porte-parole de Meta a déclaré : " Nous avons toujours été intéressés à aider les développeurs à distribuer leurs applications, et de nouvelles options ajouteraient plus de concurrence dans ce domaine. Les développeurs méritent d'avoir plus de moyens de mettre facilement leurs applications à la disposition des personnes qui les souhaitent. "

Le plan de Meta serait de créer sa propre solution pour la distribution d'applications. Les utilisateurs de Facebook seraient en mesure de télécharger directement les applications, par le biais de publicités affichées sur le réseau social.

Un programme pilote de Meta va dans ce sens. Toutefois, il ne concerne que les développeurs d'applications Android pour le moment. La crainte d'une entourloupe d'Apple ?

En plus de la promesse de revenus plus élevés avec l'offre publicitaire, Meta ne ponctionnerait aucune commission sur les revenus in-app, du moins dans un premier temps. Les développeurs peuvent opter pour le système de facturation de leur choix.

Il n'y aura pas que Meta

Meta n'est pas le seul groupe ayant l'intention de profiter de l'opportunité offerte par le DMA en Europe. Microsoft a déjà évoqué l'idée d'un app store alternatif pour les jeux sur iOS (et également Android).